Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 18 ноября завершились ростом. Баррель нефти Brent подорожала на 1,10% до $81,08. Покупатели защитили уровень $80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтедобыча Topnasdaqstocks.com

В первой половине дня нефтяной рынок находился под давлением из-за новости о готовности Китая начать продажу сырья из стратегических резервов.

Президент США Джо Байден призвал Китай, Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

Объемы возможных продаж не назывались и вряд ли они способны изменить ситуацию на сырьевом рынке.

Сегодня, 19 ноября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,30%, до $82,14. Цена восстановилась на фоне ослабления доллара. Отскок хороший.

Покупателям нужно закрепиться выше $83. Если они расслабятся, цена опять вернётся к уровню $80.

Для нефтяного рынка основной проблемой остается всплеск заболеваемости коронавирусом. В Великобритании появился новый штамм коронавируса, но пока о нем мало информации.

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