Улан-Удэ, 19 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 2104. За минувшие сутки скончались ещё семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Двое умерших, как отмечается, были в возрасте младше 65 лет.

В ковидных стационарах республики, по состоянию на 19 ноября, остаются 1227 пациентов, у 985 из которых также развилась внебольничная пневмония. 122 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 4,1 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято — 1227, свободно — 319 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%», — отметили в оперштабе.