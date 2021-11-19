Уфа, , 08:14 — REGNUM Производственно-логистический комплекс намерены построить в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Завод металлоконструкций Vzmk43.ru

Комплекс может быть построен в Иглинском районе. Инвестор намерен направить на реализацию данного проекта 215 млн рублей и построить около трассы M5 цех по производству металлоконструкций, стальных ёмкостей и трубных заготовок. Кроме этого планируется выпускать экструдированный пенополистирол.

В случае реализации данного проекта будут созданы 50 новых рабочих мест. При этом подходящие участки для размещения цехов на территории этого муниципалитета уже подобрали.

Отмечается, что данный проект был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве республики, по итогам которого было одобрено включение данного проекта в перечень приоритетных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют построить завод по производству химической продукции.