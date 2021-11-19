Санкт-Петербург, , 08:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые, возможно, превысили свои полномочия при задержании школьницы, неправильно переходившей дорогу. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 ноября в интернете было опубликовано видео задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы. Девочка переходила дорогу в неположенном месте на Гражданском проспекте Калининского района Санкт-Петербурга. Как пояснили в главке МВД, на законные требования полицейских предоставить удостоверение личности для оформления протокола о нарушении ПДД она ответила отказом, после чего ей было предложено проследовать в отдел полиции. Она вновь отказалась и была принудительно доставлена В отдел полиции.

«По данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказали в ГСУ СКР.

В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

«Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»,— уточнили в ведомстве.

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