Благовещенск, , 08:10 — REGNUM Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов посетил космодром «Восточный» с целью обсудить допущенные там нарушения законодательства. Он поручил неукоснительно соблюдать закон при строительстве и напомнил, что работы на космодроме находятся на контроле у президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Космодром «Восточный» Roscosmos.ru

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«Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач. Прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит в том числе и от нас с вами», — заявил Игорь Краснов.

Он также подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений потребуется принять комплексные меры руководству госпорпорации «Роскосмос» и всем заинтересованным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, на космодроме «Восочный» сооружают стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара». Работы отстают от графика. В октябре был задержан по подозрению в мошенничестве заместитель генерального директора курирующего строительство на «Восточном» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов. Следствие предполагает, что он получал откаты от подрядчика.