Москва, , 08:09 — REGNUM На Московской бирже 18 ноября торги по рублевым парам открылись ростом, игнорируя повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Рубль оставался под давлением из-за повышенных геополитических рисков. Инвесторы воздерживаются от рублевых активов на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также обострившейся ситуации с Украиной.

Европа обвинила белорусские власти в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов. Россию обвиняют в организации миграционного кризиса. Дорогая нефть, ослабление доллара и налоговый период сдерживают рубль от обвала.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,76%, до 73,05 руб., евро/рубль — на 1,21%, до 82,86 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 98,70 руб.

Сегодня, 19 ноября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подорожал на 1,30%, до $82,14. Покупатели выкупили падение, защитив психологический уровень $80,00.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Сегодня пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 72,30−73,50 руб./доллар.

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