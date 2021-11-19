Москва, 19 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. На Московской бирже 18 ноября торги по рублевым парам открылись ростом, игнорируя повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Рубль оставался под давлением из-за повышенных геополитических рисков. Инвесторы воздерживаются от рублевых активов на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также обострившейся ситуации с Украиной.

Европа обвинила белорусские власти в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов. Россию обвиняют в организации миграционного кризиса. Дорогая нефть, ослабление доллара и налоговый период сдерживают рубль от обвала.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,76%, до 73,05 руб., евро/рубль — на 1,21%, до 82,86 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 98,70 руб.

Сегодня, 19 ноября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подорожал на 1,30%, до $82,14. Покупатели выкупили падение, защитив психологический уровень $80,00.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Сегодня пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 72,30−73,50 руб./доллар.

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