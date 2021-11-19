Москва, , 08:08 — REGNUM На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) из федерального бюджета направят около 30 млрд рублей. Об этом 18 ноября рассказал журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей», — сказал он.

Кроме того, министр указал, что, согласно решению президента РФ Владимира Путина, в будущем году в целом по стране прожиточный минимум станет составлять 12 654 рублей, что есть прирост на 8,6% по сравнению с этим же показателем нынешнего года. Соответственно для пенсионеров прожиточный минимум возрастет до 10 882 рублей, для трудоспособных — до 13 793 рублей и для детей — до 12 274 рублей.

«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — добавил Котяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 13890 рублей в месяц.