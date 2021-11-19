Чебоксары, 19 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах ссора владельцев двух собак привела к судебным разбирательствам. Мужчина оштрафован за плевок и оскорбления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Инцидент произошёл вечером 11 августа 2021 года в одном из парков Новоюжного района Чебоксар. По данным надзорного ведомства, 45-летний мужчина увидел гуляющую с собакой потерпевшую.

«У них возникла ссора из-за того, что их псы «не сошлись характером», после чего мужчина оскорбил женщину, используя нецензурную брань, и плюнул ей в лицо», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Суд вынес решение о назначении 3 тыс. штрафа. Данное решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Чувашии пропали двое детей, которые ушли гулять с собакой и домой не вернулись. Когда их нашли полицейские, братья пояснили, что задержались на прогулке и боялись вернуться из-за недовольства матери.

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