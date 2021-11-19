Чита, 19 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 227 (+365). Вместе с тем 70 647 пациентов (+292 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1831 человек (+17 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 215 находятся в тяжёлом состоянии (-4 за сутки), 73 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+16 за сутки).

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