Вашингтон, 19 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 36% — самого низкого значения за всё время его работы в должности главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого частным Университетом Куиннипиак, сообщил 18 ноября телеканал CNN.

Джо Байден

Больше половины американцев (53%) не одобряют работы Байдена, ещё 10 с лишним процентов затруднились с ответом.

«Это самый низкий рейтинг одобрения работы, который он получил в национальном опросе Quinnipiac University. В середине октября он получил отрицательную оценку от 52% респондентов», — отметили социологи.

Телеканал, в свою очередь, напомнил, что показатель одобрения деятельности американских президентов на уровне 36% — самый низкий с 2008 года. В разгар мирового финансового кризиса рейтинг Джорджа Буша-младшего упал до 25%.

Что касается предыдущего президента США Дональда Трампа, то его минимальный рейтинг составлял 37% в 2017 году, когда бывший директор ФБР Джеймс Коми готовился документально опровергнуть слова президента о прослушивании Башни Трампа во время выборов 2016 года.