Оренбург, 19 ноября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Обслуживание и ремонт автопарка правительства Оренбургской области может обойтись бюджету в 11 млн рублей. Такая сумма указана в качестве стартовой цены контракта в рамках объявленного аукциона. Информация опубликована на портале госзакупок.

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Заказчиком указано государственное казенное учреждение «Автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области», а местом оказания услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств — специализированные технические центры исполнителя, расположенные в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Перечень транспортных средств, подлежащих обслуживанию, весьма разнообразен: от автомобилей Lexus LX, KIA CERATO, MITSUBISHI Lancer, KIA TF (OPTIMA) до «ЗИЛа», трактора и водополивочной машины. В списке более 40 наименований транспорта.

Кроме того, почти 1 млн рублей готовы потратить на охрану гаража правительственных машин и 8,5 млн рублей — на топливо для автопарка.