Красноярск, 19 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. За неделю с 8 по 15 ноября в Красноярске резко подорожало дизельное топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Как сообщили ИА REGNUM 19 ноября в Красноярскстате, литр дизтоплива вырос в цене на 2,10 рубля — с 53,57 до 55,67 рубля.

При этом, по данным статистиков, стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период в Красноярске не изменилась (45,66 рубля; 48,78 рубля; 58,58 рубля соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, дизельное топливо подорожало в Новосибирске.

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