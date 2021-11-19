Кишинёв, , 08:02 — REGNUM В Молдавии в течение суток 18 ноября выявили 802 случая заражения коронавирусом в ходе 6368 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 356 448 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 337 460 человек, в том числе 1001 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1981 пациента с COVID-19, из которых 226 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8709 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 49 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 891 заражение коронавирусом в результате проведения 6959 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1375 человек, умерли 59 пациентов с COVID-19.