Ташкент, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов накануне провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает 19 ноября МИД Узбекистана.

«Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили высокую степень готовности сторон к предстоящему визиту на высшем уровне в Россию, а также обсудили актуальные вопросы межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Сторонами выражена готовность двух стран к продолжению тесных контактов и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций.

«Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам встречи министры подписали ряд двусторонних документов в сфере информационной и биологической безопасности, а также Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2022−2023 годы.