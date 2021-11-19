Ташкент, 19 ноября 2021, 08:00 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября отбыл с визитом в Россию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Пресс-служба отмечает, что сегодня в Москве состоятся переговоры на высшем уровне.
«Главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.
Пресс-служба президента Узбекистана также сообщает, что в ходе визита предусмотрено подписание ряда документов.