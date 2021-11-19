Вашингтон, 19 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Причиной атаки проиранских отрядов на военную базу США в сирийском городе Эт-Танф в октябре 2021 года стали авиаудары Изариля по территории Сирии, 18 ноября сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Нападение на американский объект было совершено с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 21 октября. По информации журналистов, большая часть из дислоцированных на базе военнослужащих США была эвакуирована за несколько часов до атаки, о которой предупредила разведка Израиля.

Израильские и американские власти также утверждают, что обладают информацией, которая указывает на причастность Тегеран к инциденту. В руки военных США попали три беспилотника, которые удалось изучить.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября The New York Times распространило информацию о том, что Пентагон скрыл сведения об авиаударе американских вооруженных сил по Сирии в 2019 году, в результате которого погибли как минимум 70 человек.