Баку, , 07:54 — REGNUM Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов провёл встречу с назначенным в республику послом Сербии Драганом Владисавлжевичем. Об этом сообщает пресс-служба военного абхазского ведомства.

Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Сербии Драган Владисавлжевич Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

«Выразив удовлетворение своим назначением послом в Азербайджане, дипломат сказал, что не пожалеет усилий для развития азербайджано-сербских отношений, особенно в военной сфере», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны отметили важность развития отношений двух государств в военной области. Владисавлжевич предложил произвести обмен опытом на основе действий ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе во время войны в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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