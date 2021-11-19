Москва, 19 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции вызвала возмущение во французском и немецком министерствах иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — цитирует РИА Новости представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

Аналогичные обвинения выдвинул и официальных представитель МИД Франции в ходе брифинга.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию переписки с коллегами из Берлина и Парижа. По его словам, они допускали некорректные заявления на публику. В частности, они утверждали, что якобы Лавров отказывается проводить встречи вопреки указаниям президента России Владимира Путина.

Также Лавров подчеркнул, что встреча в нормандском формате по мирному урегулированию в Донбассе состоится только тогда, когда Украина выполнит взятые на себя обязательства. По мнению главы российского МИД, Киев последовательно саботирует выполнение Минских соглашений.