Уфа, , 07:57 — REGNUM Десять автомобилей скорой помощи получили медицинский учреждения в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Новые автомобили Скорой помощи Екатеринбург.рф

Эти автотранспортные средства были изготовленных на шасси УАЗ, имеют повышенную проходимость и могут работать в самых сложных дорожных условиях. В салонах установлены электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких, портативные пульсоксиметры, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови.

«Автомобили скорой помощи, которые мы передаем сегодня, — это внедорожники Ульяновского автозавода, поэтому отправляем их в основном в сельские районы. Уверен, они станут хорошим подспорьем в оказании медпомощи местным жителям», — передает пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Отмечается, что эти автомашины были приобретены на средства федерального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступил второй вертолёт для санитарной авиации.