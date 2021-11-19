Токио, 19 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с 20 декабря начинает набор астронавтов, которые в перспективе смогут принять участие в программах освоения Луны. Об этом 19 ноября сообщается на сайте агентства.

geralt Луна

Добровольцы, чьи заявления будут приниматься до 4 марта 2022 года, должны будут сдать четыре экзамена. Победителей конкурсного отбора планируется объявить ориентировочно в марте 2023 года.

В связи с тем, что при освоении Луны могут потребоваться специалисты разного профиля, агентство отказалось от обязательного требования только естественно-научного или технического образования. Также отменены действовавшие ранее жёсткие ограничения к весу. В особых случаях допускаются лица с физическими ограничениями.

JAXA в настоящее время располагает семью астронавтами, средний возраст которых достиг 52 года. Из их числа, шансы на участие в программах освоения Луны имеют только двое самых молодых.

Напомним, что Япония является участником программы Artemis — международного проекта, инициированного США и определяющего рамки сотрудничества в гражданской разведке и мирном использовании Луны, Марса и других небесных тел. Одним из направлений программы является «возвращение» человека на Луну. Токио присоединилось к американской лунной программе в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, польское космическое агентство (POLSA) 26 октября подписало соглашение с NASA об участии в многосторонних программах по исследованию небесных тел, в том числе Луны и Марса.