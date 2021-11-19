Новосибирск, , 07:53 — REGNUM Новосибирская медсанчасть №25 опровергла информацию о жестоком обращении и привязывании пациентки к кровати в ковидном отделении. Медучреждение намерено привлечь за клевету тех, кто сообщил об этом.

Больница Parentingupstream

«Данная пациентка проходила лечение по поводу коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения, — говорится в официальном сообщении, опубликованном редакцией VN.ru. — Женщина ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых — проявление энцефалопатии со снижением критики».

По словам начальника инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексея Мельника, во время госпитализации пациентка уже вела себя деструктивно и проявляла признаки когнитивного нарушения. Также, женщина страдает диабетом, у неё имеются ангиопатия сосудов нижних конечностей и синдром диабетической стопы. Именно этим, по мнению медика, можно объяснить кожные изменения, представленные на фотографиях.

Отмечается, что администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. Установлено, что за время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно.

Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества оказания медицинских услуг пожилой женщине в ковидном отделении больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске женщину с коронавирусом привязывали к кровати