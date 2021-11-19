Красноярск, , 07:50 — REGNUM В Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожал репчатый лук — на 3,7% (на 1,15 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Красноярскстате.

Лук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По состоянию на 15 ноября килограмм репчатого лука в регионе в среднем можно было приобрести за 32,24 рубля.

Также подорожали белокочанная капуста (на 2,42% или на 0,99 рубля — до 41,88 рубля за килограмм) и пшеничная мука (на 2,24% или на 1 рубль — до 45,64 рубля за килограмм).

Подешевели за неделю в Красноярском крае свежие огурцы (на 4,56%), помидоры (на 3,58%) и шоколадные конфеты (на 1,52%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в октябре 2021 года потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%.

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