Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 75-летний мужчина погиб по причине пожара. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

(сс) Daniel Tausis Пожар

Возгорание произошло в квартире дома на ул. 8 Марта. По предварительным данным, пенсионер погиб от отравления продуктами горения. Для определения причины пожара и гибели человека проводятся экспертизы.

Как сообщили в городском УМВД, сообщение о произошедшем поступило в полицию ночью. На место выезжала следственно-оперативная группа.