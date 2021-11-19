Москва, , 07:45 — REGNUM Возгорание произошло в одной из лабораторий инновационного центра «Сколково» в Москве. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника в экстренных службах города, площадь лаборатории составляет 100 кв. метров, в ней находятся полимерные материалы. К ликвидации возгорания привлечены сотрудники МЧС и сотрудники пожарной охраны центра «Сколково».

По предварительной информации, людей в лаборатории нет. Информация о пострадавших не поступала.

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