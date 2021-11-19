Москва, , 07:41 — REGNUM Ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошла половина привитых жителей Москвы, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова 18 ноября в интервью телеканалу «Россия-24».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, всего в российской столице от COVID-19 привилось 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ревакцинации от коронавирусной инфекции приняло участие около 4,5 млн граждан России.

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