Москва, 19 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошла половина привитых жителей Москвы, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова 18 ноября в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По ее словам, всего в российской столице от COVID-19 привилось 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ревакцинации от коронавирусной инфекции приняло участие около 4,5 млн граждан России.