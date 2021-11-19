Оренбург, 19 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбурге возле торгового центра «Радуга» возник провал грунта. Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Работы по ликвидации провала грунта

Опасный участок на проспекте Гагарина огородили. Как отметили собственник земельного участка, произошёл провал плиточного покрытия, под землю ушла старая плита. В настоящее время ее меняют.

Ранее фото с образовавшейся ямой диаметром примерно 1 метр было опубликовано в соцсетях.