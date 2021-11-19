Москва, 19 ноября 2021, 07:38 — REGNUM Научное сообщество понимает, что именно вакцинированные люди более склонны порождать мутантные штаммы нового коронавируса, но вся бюрократическая система заявляется ровно противоположное, принуждая к поголовной вакцинации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
13 октября 2021 года на израильском информационном ресурсе Pulce of Israel вышло интервью эпидемиолога из Йельского Университета Харви Риша, которое называется «Обязательная вакцинация: вакцинированные — не вакцинированные. Кто кого должен бояться».
Журналист спросил Риша, существует ли какая-либо эпидемиологическая информация, которая бы доказывали позицию, что всем стоит бояться не вакцинированных. То есть, чтобы вакцинированные боялись не вакцинированных.
«Нет, я бы сказал наоборот, не вакцинированным стоит бояться вакцинированных. Они также инфицируемые. Более того, возможно даже боле инфицируемы. Хорошо известно, что привитые люди производят мутантный штамм, а не непривитые. Извращение представления медицинского сообщества, которое говорит, что не вакцинированные люди порождают мутантные штаммы абсолютно лживо, все с точностью до наоборот. Известно уже сто лет, что привитые более склонны к порождению мутантных штаммов», — ответил Риш.
Кургинян отметил, что ежедневно можно видеть новые обращение то директоров похоронных бюро, то руководителей определенных региональных больниц в Нью-Йорке или где-либо еще о том, что именно происходит и какое соотношение между вакцинированными и не вакцинированными, которое не в пользу вакцинированных. Тогда возникает вопрос, зачем все осуществляется именно таким образом.
Оговорив это, политолог обратил внимание на то, что сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории, являющаяся одной из шести национальных лабораторий Министерства энергетики США, возмущены тем, что их принуждают вакцинироваться, в связи с чем подали в суд. В связи с этим, картина с массовой и поголовной вакцинацией выглядит еще более интересно.