Москва, , 07:38 — REGNUM Научное сообщество понимает, что именно вакцинированные люди более склонны порождать мутантные штаммы нового коронавируса, но вся бюрократическая система заявляется ровно противоположное, принуждая к поголовной вакцинации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

13 октября 2021 года на израильском информационном ресурсе Pulce of Israel вышло интервью эпидемиолога из Йельского Университета Харви Риша, которое называется «Обязательная вакцинация: вакцинированные — не вакцинированные. Кто кого должен бояться».

Журналист спросил Риша, существует ли какая-либо эпидемиологическая информация, которая бы доказывали позицию, что всем стоит бояться не вакцинированных. То есть, чтобы вакцинированные боялись не вакцинированных.

Кургинян отметил, что ежедневно можно видеть новые обращение то директоров похоронных бюро, то руководителей определенных региональных больниц в Нью-Йорке или где-либо еще о том, что именно происходит и какое соотношение между вакцинированными и не вакцинированными, которое не в пользу вакцинированных. Тогда возникает вопрос, зачем все осуществляется именно таким образом.

«Что это за табун? Если кто-то думает, что я могу только общаться с медведями, енотовидными собаками и прочими очаровательными существами, которые ходят в лесах Костромской области и ни с кем больше я не общаюсь, ну и еще мои коммунары, то это глубокое заблуждение. Во-первых, среди моих коммунаров — люди, повторяю, получавшие образование в разных странах мира, кандидаты наук, авторитетные врачи, во-вторых, мой круг общение гораздо шире. И люди, которые в отличие от меня сильно придавлены плитами вхождения в систему по принципу noblesse oblige (положение обязывает), из них все рвется, когда они встречаются конфиденциально. И рвется прежде всего из них научная информация, а это военные, в том числе, которые занимались боевыми вирусами», — заявил Кургинян.

Оговорив это, политолог обратил внимание на то, что сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории, являющаяся одной из шести национальных лабораторий Министерства энергетики США, возмущены тем, что их принуждают вакцинироваться, в связи с чем подали в суд. В связи с этим, картина с массовой и поголовной вакцинацией выглядит еще более интересно.