Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM В Свердловской области власти не планируют отменять QR-коды. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

QR-код

Mos.ru Е. Самарин

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Ранее отказаться от такой системы чиновников призвали рестораторы. Они пожаловались на то, что их выручка упала на 50%. Однако пока власти сохраняют QR-коды.

«Мы ещё не закончили формирование зон, свободных от ковида. Эта работа будет продолжена», — сказал чиновник, цитирует его Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует в Свердловской области с конца октября.