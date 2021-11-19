Абакан, 19 ноября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев прибыл с рабочей поездкой в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в республиканском правительстве.

R-19.ru Город Абакан

Планируется, что Серышев обсудит с главой Хакасии Валентином Коноваловым ход исполнения указов и поручений президента, приоритетные направления развития региона, а также ряд проблемных вопросов.

Также полпред встретится с председателем Верховного совета республики Владимиром Штыгашевым. С ним он обсудит подготовку к принятию бюджета региона.

Серышев проведёт рабочие встречи и с руководителями силового блока.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Серышев был назначен полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе в октябре 2021 года.

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