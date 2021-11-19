Петропавловск-Камчатский, 19 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в Елизово (Камчатка) обойдётся в 1,14 млрд рублей. Контракт краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» подписало с единственным участником тендера, передаёт ИА REGNUM.

ru.torange.biz Строительство дороги

В задачи исполнителя входит строительство до 30 ноября 2023 года подъезда от автодороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» на участке км 34. На ряде участков предполагается оснащение автоматической системой управления наружным освещением «Луч-2».

Минфин Камчатки согласовал заказчику подписание контракта с единственным участником тендера с начальной ценой 1 142 084 106 рублей. Она же стала и ценой контракта. При оплате контракта будут задействованы средства федерального бюджета и бюджета Камчатского края по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

Подрядчиком по данному проекту выступает ООО «Устой-М», которое было создано в ноябре 2003 года. Владелец и директор — Михаил Ломакин, у которого на Камчатке также есть фирма по техосмотру автомобильного транспорта и на Кубани актив по сбору сточных вод.

По открытым данным, фирма была исполнителем почти 140 госконтрактов на общую сумму свыше 12,1 млрд рублей, львиная доля которых была подписана с «Камчатуправтодором».