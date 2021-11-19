Владивосток, 19 ноября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Суд Владивостока избрал мерой пресечения для депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова (КПРФ) заключение под стражу. Народного избранника подозревают в действиях сексуального характера в отношении ребёнка в возрасте младше 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

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Следствие предполагает, что Артём Самсонов демонстрировал предмет интимного характера 11-летнему ребёнку, объясняя назначение этой вещи. Общение с несовершеннолетним происходило на базе отдыха во Владивостоке. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ.

В квартире подозреваемого проведены обыски, проверка показаний, очные ставки и опознание. Продолжаются экспертизы и сбор доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Фрунзенский районный суд Владивостока не смог назначить меру пресечения Артёму Самсонову. Народного избранника увезли на реанимобиле с высоким артериальным давлением. Ухудшение состояния здоровья подозреваемого было вызвано объявленной им голодовкой и прекращением приёма необходимых медикаментов.