Наха, Япония, , 07:34 — REGNUM Четыре патрульных корабля Китая совершили проход в территориальных водах Японии близ островов Сенкаку, сообщили 19 ноября в управлении японской береговой охраны.

Острова Сенкаку Ylrrw.cn

«Четыре корабля береговой охраны Китая вторглись в территориальные воды около островов Сенкаку в префектуре Окинава примерно в 10:00 (4:00 мск) 19-го числа», — цитирует газета Kyoto-np сообщение ведомства.

По подсчётам издания Fukuishimbun, инцидент стал 36-м по счету с начала этого года. Аналогичный проход китайские корабли совершили в июле, августе и сентябре. Тогда сообщалось, что они предпринимали попытки сблизиться с японскими рыболовными судами.

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