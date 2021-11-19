Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге 18 ноября завершился приём документов от претендентов на пост главы города. На участие в конкурсе на вакансию заявились 20 человек. Информация об этом опубликована на портале orenburg.ru.

Кресло руководителя Khabar 24

В последний день возможностью сдать документы и побороться за пост мэра воспользовались четверо: первый заместитель главы города Оренбурга Сергей Салмин, индивидуальный предприниматель Ярослава Шабанова, главный инженер ООО СК «Стройэксперсс» Талгат Дисенбаев и индивидуальный предприниматель Владимир Гетман.

Напомним, конкурс на должность главы Оренбурга состоится 20 декабря. Экс-мэр Владимир Ильиных сложил досрочно полномочия главы города в конце сентября 2021 года. После отставки чиновник стал депутатом Госдумы.

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