Оренбург, 19 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 ноября завершился приём документов от претендентов на пост главы города. На участие в конкурсе на вакансию заявились 20 человек. Информация об этом опубликована на портале orenburg.ru.

Khabar 24 Кресло руководителя

В последний день возможностью сдать документы и побороться за пост мэра воспользовались четверо: первый заместитель главы города Оренбурга Сергей Салмин, индивидуальный предприниматель Ярослава Шабанова, главный инженер ООО СК «Стройэксперсс» Талгат Дисенбаев и индивидуальный предприниматель Владимир Гетман.

Напомним, конкурс на должность главы Оренбурга состоится 20 декабря. Экс-мэр Владимир Ильиных сложил досрочно полномочия главы города в конце сентября 2021 года. После отставки чиновник стал депутатом Госдумы.