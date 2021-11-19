Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В Свердловской области не будет обязательной вакцинации пожилых граждан. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

Вакцина «Спутник V»

Sevdz.ru

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Он отметил, что для лиц старше 60 лет такой меры пока не планируется. «У нас где-то около 50% лиц этой категории сегодня вакцинированы», — цитирует его Накануне.Ru.

Чиновник добавил, что при этом пожилых людей будут убеждать вакцинироваться. Кроме того, сделать это можно будет прямо на дому.