Чебоксары, 19 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Чебоксарах выясняют обстоятельства двух аварий с участием пассажирского транспорта — автобуса и троллейбуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария с участием автобуса в Чебоксарах

ДТП с участием автобуса произошло 18 ноября около 16:20 на проспекте Мира. Полиция предварительно установила, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 45, столкнулся с попутной «Ладой приорой», которая начала притормаживать, после чего врезался в столб линии электропередач.

«Столб упал на проезжую часть. Информации о пострадавших не поступало», — говорят в МВД.

Троллейбус попал в аварию 17 ноября по проспекту Максима Горького. Правоохранители считают, что 81-летний водитель «Ниссана» при перестроении не уступил дорогу троллейбусу. От удара в салоне упала 75-летняя пассажирка, которая доставлена в больницу.

В отношении водителя легковушки составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2021 года в Чебоксарах троллейбус врезался в маршрутку, травмы получили две пожилые пассажирки. Со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза.

Подробнее:Троллейбус врезался в маршрутку в Чебоксарах