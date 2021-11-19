Москва, 19 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Луна в ходе своего движения 19 ноября по орбите Земли пройдет через южную часть земной тени, и лучше всего астрономическое явление будет видно на Дальнем Востоке России.

Лунное затмение

Затмение начнётся в 9:03 мск и продолжится до 15:04 мск, но в Москве его наблюдать будет нельзя.

«В большей части территории нашей страны условия наблюдения этого затмения неблагоприятные, так как затмение происходит в дневное время, когда Луна не видна над горизонтом», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса о событии.

В госкорпорации добавили, что оно станет самым продолжительным частным затмением с 15 века.

Кроме жителей Дальнего Востока, движение Луны в тени Земли могут увидеть жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.