Красногвардейский район, Оренбургская область, 19 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны браконьеры. Их незаконной добычей стали две птицы и косуля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пьянство за рулём

По данным ведомства, на территории Красногвардейского района возле села Преображенка в рамках рейда по выявлению пьяных водителей полицейские остановили автомобиль. В нем находились двое жителей Тоцкого района, а водитель имел признаки алкогольного опьянения. В отношении пьяного водителя составили административный протокол.

В ходе досмотра транспортного средства, в багажнике был обнаружен мешок. Его содержимым оказались туша косули и две утки, а также два охотничьих ружья и карабин. Мужчина предъявил разрешение на добычу птиц, однако лицензии на добычу косуль отсутствовало. По факту незаконной охоты проводится проверка.