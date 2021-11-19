Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 ноября разнонаправленно на умеренно негативном фоне. В минусе — Dow Jones.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 60,10 пункта (0,17%), до уровня 35 870,95 пункта. S&P 500 подорожал на 17,97 пункта (0,38%), поднявшись до уровня 4706,64 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 72,02 пункта (0,45%), до уровня 15 995,07 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,05 (0,06%), до уровня $78,31 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 ноября снижением на умеренно негативном фоне.

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