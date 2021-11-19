Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Свердловской области вечером 17 ноября похитили человека. Однако, оказалось, что это был всего лишь розыгрыш, сообщил официальный представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Pikio.pl Полиция

Трое молодых людей решили снять видео для популярной соцсети. Идея заключалось в том, чтобы запечатлеть в видеоролике фальшивое похищение. Парни затолкали «жертву» в чёрный автомобиль и увезли свердловчанина. Пранкера освободили буквально в соседнем дворе. Процесс похищения сняли на видео.

Всех участников инцидента сотрудники МВД задержали в тот же день. В отношении «похищенного» составлен материал об административном нарушении. От медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие наркотиков молодой человек отказался. Теперь неудавшимся режиссёрам придётся ответить за шутку по закону.