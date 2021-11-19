Новосибирск, 19 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Новосибирске строительство четырнадцатой станции метрополитена идёт по графику — в декабре приступят к внутренней отделке помещений. Об этом сообщили в мэрии города.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Метро в Новосибирске

«На станции «Спортивной», так же как и на станции «Речной вокзал», пути расположены посередине, а платформы — по бокам. Здесь установят автоматические раздвижные двери, которые будут отделять платформу от рельсов. Благодаря такому решению исключается вероятность падения людей на рельсы. Кроме того, в холодное время года на платформах будет сохраняться тепло. Подобные двери используются на станциях Петербургского метрополитена, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Сдача станции в эксплуатацию намечена на сентябрь 2022 года. Нет сомнений, что мы запустим её в срок».

Гендиректор подрядной организации «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов отметил, чтосегодня большое внимание уделяется подготовке эскалаторов к запуску. Их нужно запустить как можно быстрее, так как оборудование должно пройти обкатку. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором».

Уровень готовности станции составляет 65%. К концу года этот показатель достигнет 75%, уточнили в городской администрации.