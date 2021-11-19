В Приморье привиты от COVID-19 почти 60% жителей
Владивосток, 19 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Приморского края превысило 706 тыс. человек. Использовано почти 76% вакцины, поступившей в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Эпидпорог по ОРВИ в крае превышен на 96,5%. За сутки выявлено 416 новых заражений коронавирусом, погибли шесть человек. За всё время пандемии инфицированы 82 742 приморца, скончались от вируса 1344 жителя региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае всё больше несовершеннолетних пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Их принимают три ковидных стационара для детей. Возраст самого маленького пациента — 20 дней.