Владивосток, 19 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Приморского края превысило 706 тыс. человек. Использовано почти 76% вакцины, поступившей в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства региона.

Santafe.gov.ar Вакцинация от COVID-19 в Аргентине

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Эпидпорог по ОРВИ в крае превышен на 96,5%. За сутки выявлено 416 новых заражений коронавирусом, погибли шесть человек. За всё время пандемии инфицированы 82 742 приморца, скончались от вируса 1344 жителя региона.

«Для формирования коллективного иммунитета в Приморье должны быть вакцинированы 1,2 миллиона человек взрослого населения. Пока соответствующий план выполнен на 58,7%. Это не позволяет остановить рост заболеваемости. Только за последние сутки в крае выявлено 416 новых случаев COVID-19. Всего за время эпидемии заболевание перенесли 83 159 жителей края», — отметили в министерстве здравоохранения Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае всё больше несовершеннолетних пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Их принимают три ковидных стационара для детей. Возраст самого маленького пациента — 20 дней.