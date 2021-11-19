Москва, 19 ноября 2021, 07:17 — REGNUM Российские вакцинаторы и разработчики «Спутник V» говорят одно для авторитетных западных журналов и изданий и ровно противоположное российской аудитории, при этом продвигая по сути усиление нового коронавируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Политолог отметил, что микробиолог и директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург публикуется не только в уважаемом журнале Lancet, но также в не менее авторитетном журнале Vaccines, где 12 июня текущего года вышла статья, подписанная 30 авторами, являющимися разработчиками «Спутник V», включая самого Гинбурга
«Становится очевидно, что в условиях растущего коллективного иммунитета, вырабатывающегося в результате перенесенного заболевания и вакцинации, численность вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в RBT и S-белке будет быстро расти», — говорится в статье.
Эксперт обратил внимание на то, что, когда ранее он уже оглашал «примитивную как дважды два четыре» мысль о том, что вирус, как и всякая регулируемая живая система, оптимизирует среду своего распространения, ему начали издевательски отвечать, мол «а еще у него есть штаб и высшая нервная деятельность». Теперь же он предложил заявить то же самое Гинцбургу и его авторам, на которых отвечающие молятся.
Далее он привел заявление 28 сентября в журнале Forbes, сделанное одним из разработчиков вакцины «Спутник V» Инной Должиковой, которая подтвердила связь распространения новых вариантов вируса с вакцинацией.
«Нужно понимать, что вирусу тоже хочется жить, и если он видит, что не может нас заразить, поскольку в нас есть антитела, которые его блокируют, то он будет мутировать, чтобы выживать. Он будет мутировать, чтобы заразить нас и размножиться», — заявила Должикова.
Кургинян добавил, что в научных статьях, публикуемых в научных журналах и в интервью иностранным СМИ, вакцинаторы признают тот факт, что вакцинация является одной из причин появления новых штаммов, которые могут быть опаснее прародителя. При этом они же указывают и другую причину — наличие антител у переболевших, намекая, что штаммы, в том числе и опасные будут появляться.
Напомним, что 13 ноября Гинцбург комментируя введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил, что эта мера способна предотвратить появление значимых мутаций вируса, потому что непривитые не смогут передавать вирус.
«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — заявил Гинцбург.
Это высказывание прямо противоречит тому, что было сказано тем же Гинцбургом и его командой в уважаемых научных западных журналах и изданиях. Ведь, согласно его же исследованиям, вирус мутирует именно в среде привитых и переболевших, но никак не в среде не имеющих антител или прививок.