Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM В Екатеринбурге продадут старейшее здание по улице Малышева. Его стоимость оценивают в 285 млн рублей, сообщают СМИ.

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На данный момент владельцем здания является Сбербанк. Объект планируют выставить на аукцион и продать его почти за 300 млн рублей. Однако цену могут снизить, если не найдут покупателя, готового потратить на объект столь внушительную сумму.

Кроме того, покупателю придётся выполнить ряд требований. Он должен будет согласиться на покупку на условиях обратной аренды и сохранить стоимость арендной платы для банка в 900 рублей за квадратный метр, сообщает портал E1.RU.

В Сбербанке заявили, что большую часть здания занимают клиентские офисы, которых у банка и так достаточно по всему городу. Решение о продаже пока не приняли.

Отметим, здание признали объектом культурного наследия в 2001 году. Его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных километров.