Киев, 19 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Покушение на украинского министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко было предотвращено на Украине, заявил глава МВД страны Денис Монастырский 18 ноября на пресс-конференции.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

Он сообщил, что убийство чиновника заказали граждане Украины и США, и покушение связано с невозвращенным долгом, а не с работой министра на своем посту. Монастырский уточнил, что один из заказчиков, гражданин США, «имел претензии» к Лещенко.

Глава МВД рассказал, что украинским силовикам пришлось инсценировать убийство министра. Монастырский также продемонстрировал видеозапись переговоров американца с киллером.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на Украине было совершено покушение на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.