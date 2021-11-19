Ульяновск, 19 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Ульяновске задержан ещё один подозреваемый в попытке сбыта крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

В полиции отмечают, что ульяновец 2002 года рождения попал в поле зрения патрульно-постовой службы 16 ноября во время дежурства. Правоохранители обратили внимание на мужчину, который вышел из такси у базы отдыха и направился в лес. Полицейские, проследовав за гражданином, задержали его и доставили в ОМВД.

В УМВД сообщают, что при досмотре у него изъяли свёрток массой 500 грамм. Исследование показало, что это наркотическое средство, в пересчёте на розницу — 1,5 тыс. доз. Следствие полагает, что наркотики планировалось сбыть в Ульяновске.

Мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновске полицейские задержали двух жителей Пензенской области, которых подозревают в наркоторговле в двух регионах.

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