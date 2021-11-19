Мадрид, , 07:08 — REGNUM В Испании будет разработан Стратегический план здравоохранения и охраны окружающей среды, основанный на научных данных, который послужит «дорожной картой» для решения проблемы атмосферного загрязнения как важного фактора риска для качества жизни людей. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас во время своего участия в круглом столе, организованном в рамках третьего Форума ЕС «Чистый воздух», сообщает агентство EFE.

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На форуме обсуждался вопрос о влиянии качества воздуха на здоровье граждан. Различные эксперты выдвигали идеи по решению этой проблемы, которая, по словам министра, «не имеет территориальных границ».

Ранее на острове Пальма заявили о загрязнении воздуха в связи с выбросом пепла вулканом Кумбре-Вьеха.