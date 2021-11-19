Токио, , 07:04 — REGNUM Власти Японии без интереса восприняли просьбу США о продаже нефти из национальных резервов, сообщает газета Yomiuri.

Флаги Японии и США Dpd3ut

Издание отмечает, что для осуществления сделки по продаже японской стороне будет необходимо внести изменения в действующее законодательство. Сейчас Японии запрещено использовать стратегический резерв нефти, кроме как в случаях резкого сокращения поставок из-за рубежа или во время стихийных бедствий.

При этом генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать просьбу США о продаже нефти из резервов. Он лишь заявил, что японские власти готовы предпринимать меры для стабилизации цен на нефть.